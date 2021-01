Vacunas contra covid serán para todos, refrenda el IMSS

Escuchar Nota

El #IMSS refrenda el compromiso con las trabajadoras y trabajadores del #CMNSXXI Hospital de Pediatría.



La #VacunaCOVID19 será para todas y todos, la seguridad del personal de salud es una prioridad ante el incremento de contagios de #COVID19 en la Ciudad de México. pic.twitter.com/UKjdVcyrWK — IMSS (@Tu_IMSS) January 2, 2021

La doctora Rocío Cárdenas Navarrete, directora del hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI, expuso, con respecto a "una notificación que existe en redes sociales" que "esta médica que aparece en redes sociales a partir del mes de octubre ya no se encuentra integrada dentro de los equipos covid, es por eso que ya no se considera que se encuentra en la primera línea de batalla. No obstante, se encontraba ya programada para recibir su vacuna en los primeros días de enero del 2021."Se continuará vacunando a todo el personal y se pfrevé concluir ocn elllo este mes de enero. Esto incluye a todo el personal de salud, entre ellos los médicos. Y, reitero, que es aquellos que atienden a los pacientes afecctados por el covid-1º9"Hasta el momento no existe denuncia sobre algún trabajador que no esté en esta primera línea de batalla y que se le haya aplicado la vacuna."Asímismo se gestionará de manera puntual aquellos pagos que estén faltantes al personal médico en cuanto al bono covid."Para él y para el Instituto Mexicano del Seguro Social, nosotros, los trabajadores, compañeros y compañeras somos de prioridad ante el ioncremento de contagios de covid-19 en la Ciudad de México", precisó.El #IMSS refrenda el compromiso con las trabajadoras y trabajadores del #CMNSXXI Hospital de Pediatría.La #VacunaCOVID19 será para todas y todos, la seguridad del personal de salud es una prioridad ante el incremento de contagios de #COVID19 en la Ciudad de México, publicó.Con información de Excélsior