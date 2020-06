Vadhir Derbez confiesa que la chica con quien salía lo decepcionó

Escuchar Nota

"Hola, ¿cómo están? Me llegaron muchos comentarios que le estaban tirando mucho hate a la señorita Diana Larume por todo, y nada más les quiero decir que no, que no es ella de quien estaba hablando, es una super niña, le mando un beso y ya no les puedo decir más".

“Feliz cumpleee mi reina! Felices 19 añotes”.

, no obstante, aunque todos creen que la culpable es Diana Larume, él aseguró por el mismo medio que no., aunque nunca mencionó el nombre de la chica.De inmediato todos aseguraron que debía ser Diana Larume, pues el actor ya borró todo rastro de fotos que tenía a su lado.No obstante, no sabemos si se arrepintió de lo dicho porque Vadhir negó que se tratara de la joven norteña, tan solo un día después de desatar la polémica., aunque Diana aún los conserva en su cuenta.Apenas el 3 de junio, que la joven celebró sus 19 años, Vadhir Derbez la felicitó tiernamente en su publicación de Instagram:Información de Radio Fórmula