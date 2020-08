Vadhir Derbez se va de viaje con su exnovia y su familia

Escuchar Nota

“Yo siento que, en general, creo que nos dimos cuenta o sentimos que ya no nos estábamos viendo tan seguido y que en una de esas no nos íbamos a ver tanto, creo que eso nos apagó mentalmente muy duro”, explicó Derbez sobre la razón por la que terminaron.



“Tenemos una amistad muy grande también, entonces creo que no había una incomodidad necesaria de que hubiera una expectativa que tuviéramos que cumplir el uno con el otro”, señaló el actor.



“No era un plan de parejita inmediatamente, creo que simplemente era el gusto de vernos y queremos pasar tiempo juntos y ver qué tal”, agregó.



Aunque un reencuentro con un o una ex podría resultar algo incómodo e incluso inusual para la mayoría de las personas, en el caso de Vadhir Derbez y su exnovia, esto no fue así. Durante el clip, la pareja reveló que mantuvieron una "bonita relación" con una duración de entre seis a siete meses, la cual concluyó debido a la distancia pues ella vivía en Nueva York, mientras que él se la pasaba entre Los Ángeles y México. Sobre cómo surgió la idea de volver a reunirse después de dos años de no verse, ambos contaron que actualmente llevan una muy bonita amistad, por lo que en una plática surgió la idea de viajar a Punta Mita, y aunque inició como una broma, el reencuentro se convirtió en realidad. Vadhir señaló que desde un inicio dejaron en claro que no era un plan de pareja sino el viaje solo era para reunirse de nuevo.