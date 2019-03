Valida tribunal app del INE para afiliación de ciudadanos

La consejera electoral Adriana Favela Herrera informó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validó el acuerdo para que las organizaciones que quieren constituirse como nuevos partidos políticos utilicen la aplicación móvil que diseñó el INE para la afiliación de ciudadanos.En entrevista, la presidenta de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) señaló que de acuerdo con el reporte más reciente, de las 106 organizaciones que manifestaron su deseo de ser nuevos partidos políticos, cuatro se desistieron, 71 ya procedieron, ocho no procedieron y 23 están en revisión.Refirió que a partir de que es notificada la organización de que sí procede su solicitud de iniciar las actividades para que solicite su registro como partido político a nivel nacional, en el INE se les capacita para la utilización del uso de la aplicación, así como para que cumplan con la fiscalización de los recursos que utilicen para lograr su objetivo.“La aplicación móvil diseñada por el INE para que las organizaciones de ciudadanos puedan hacer filiaciones para apoyar la constitución de un nuevo partido político ya fue validada”, expuso.“Lo que el tribunal avaló fue la foto viva del ciudadano que apoye a alguna de estas organizaciones, para generar más certeza de la persona que se afilie y autentificar que esa persona portadora de la credencial de elector la que voluntariamente da su apoyo para crear un nuevo partido político y también pertenecer al mismo como militante”, explicó.Informó que algunas organizaciones ya empezaron a captar sus afiliaciones con esta aplicación, la cual por ningún motivo podrá incluir datos de manera manual, con el fin de evitar que se manipule la información de las personas que brinden su apoyo, o se hagan afiliaciones irregulares o falsas.Por ello, el Consejo General del INE aprobó que los requerimientos que deben cumplir todas las organizaciones de ciudadanos que quieran constituir un nuevo partido político, como es que se capte en cuando se afilie la persona una foto viva de los hombros a la cabeza, y también se captara la imagen de la credencial de elector.“La credencial se fotografía con la aplicación por ambos lados, y de ahí se toma el Código de Respuesta Rápida (QR por sus siglas en inglés) y el código de barras para y se coteja si esa persona está vigente en el Padrón Electoral, y esta revisión se hará a ciento por ciento de las afiliaciones de todas la organizaciones”, mencionó.Agregó que si no aparece la foto de la persona que se afilie, no se aceptará como válida esa afiliación, y la razón de que se exija la fotografía viva es para autentificar que efectivamente ese ciudadano o ciudadana, portador de la credencial que presenta, está de manera voluntaria afiliándose a un partido político de nueva creación.“Esto es muy importante porque si tu entras a una dependencia pública y te piden tu credencial de elector y se queda ahí, y alguien podría aprovechar que mientras la persona hace algún trámite la afilie a un nuevo partido político sin su consentimiento, y eso es lo que queremos evitar”, expuso.Sin embargo, recordó que en los 283 municipios catalogados como de muy alta marginación por la Consejo Nacional de Población (Conapo) se podrán recabar afiliaciones por cédula en papel, que es lo que se denomina régimen de excepción.Favela Herrera dijo que además de utilizar la aplicación del INE, las organizaciones que deseen constituirse como nuevos partidos políticos deberán afiliar a lo largo de un año, a más de 233 mil 945 mexicanas y mexicanos y celebrar, al menos, 20 asambleas estatales con tres mil afiliados o 200 asambleas distritales con 300 afiliados antes de la Asamblea Nacional Constitutiva.Antes del 31 de enero de 2020, las organizaciones que hayan alcanzado las afiliaciones requeridas y realizados las asambleas, las cuales estarán verificadas por el INE, podrán solicitar su registro como partido político nacional.Después de la verificación y estudio que lleve a cabo el INE en cada caso se resolverá si procede o no el registro. A partir del 1 de julio de 2020 tendrá vigencia el registro de los nuevos partidos políticos nacionales, en caso de haberlos.El proceso para la constitución de nuevos partidos políticos se realiza cada seis años, y el primer paso es que las organizaciones de ciudadanas y ciudadanos manifiesten ante el INE su intención de querer crear una nueva fuerza política.