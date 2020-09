Valida Tribunal Electoral veto a spot de AMLO

Escuchar Nota

"Las magistradas y los magistrados consideraron que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE tuvo la razón al emitir las medidas cautelares relacionadas con el spot.



"El proyecto fue aprobado por unanimidad de votos en cuanto al sentido, es decir la confirmación de las medidas cautelares del INE", indicó el TEPJF, en un comunicado.

confirmó la decisión de ordenar al Gobierno no transmitir un spot del Presidente Andrés Manuel López Obrador donde aludía a un mensaje del Papa Francisco.En sesión privada y por unanimidad de votos, la Sala Superior del TEPJF consideró que fue correcta la actuación de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE al emitir dicha resolución.El promocional forma parte de la campaña del Mandatario con motivo de su Segundo Informe de Gobierno y en él, López Obrador manifiesta que el Papa Francisco ha dicho que ayudar a los pobres no es comunismo, y hace alusión al evangelio.El 24 y 25 de agosto pasados, con motivo del Segundo Informe de Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, se inició la difusión en radio y televisión del promocional denominado "TVC1952020", en el que se hace alusión al Papa Francisco.El 2 de septiembre, la dirección de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación interpuso un recurso de revisión y argumentó que dicho spot no tenía la finalidad de influir en algún proceso electoral, pero su alegato fue desestimado.