Vamos a ver quién es quién en servicios de salud: AMLO

Escuchar Nota

“vamos a ver quién es quién” a los gobernadores que decidieron no adherirse al Insabi y se comprometió a entregar los recursos para el sector salud para Guanajuato.

“No hay ningún problema si no hubo una adhesión del gobierno de Guanajuato para integrar el servicio de salud. Vamos a cumplir porque se les van a transferir todos los fondos que por derecho les corresponde y es hasta mejor que en algunos estados no hayan aceptado. Que voluntariamente hayan dicho nuestro sistema de salud es eficiente y nosotros vamos a seguir manejando nuestro sector salud. Es como la democracia. Significa competencia y vamos a ver quién es quién”, destacó.

“claro que hay diferencias, sería muy aburrida la vida si todos pensáramos de la misma manera, hasta nos dormiríamos... qué aburrido, pero cuando hay democracia hay pluralidad”.

En tierra panista,advirtióDurante un diálogo con pueblos otomí y chichimeco, dijo que ya se llegó a un acuerdo con los gobiernos estatales y en el caso de Guanajuato se decidió que el estado mantenga los servicios de salud; por lo que se hará responsable de garantizar que no falten los médicos, medicamentos gratuitos y el servicio de salud sea de calidad.Apenas se hicieron presentes en el Centro de Desarrollo la Cañada, comenzaron las porras para el Presidente y el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue; sin embargo, también hubo rechiflas.Por ello, el Presidente expresó queAseguró que en la dictadura no se puede protestar y sólo se hace con los dientes apretados, “en la democracia podemos manifestarnos, somos libres y eso es lo que queremos establecer. Una auténtica democracia”.Una segunda rechifla se dio cuando el gobernador tomó la palabra... “como dice el Presidente: serénense, cálmense”, pero los silbidos continuaron durante toda su intervención.Pidió al Presidente trabajar juntos ni olvidarse de Guanajuato, “de eso se trata señor Presidente, de hacer equipo, este país lleva muchos años dividido, no más división, hay que unirnos y trabajar por la gente que es la que nos paga”.También informó que se está preparado para el tema del coronavirus, luego de que un grupo de jóvenes regresaron hace unos días de China.“También mandamos a 62 jóvenes a China Presidente, jóvenes que ya están regresando por la contingencia del coronavirus, no vamos a dejar solos a los guanajuatenses”, recordó.Y añadió que“Respecto al Insabi, nos reunimos el martes pasado y ahí dialogamos sobre la posibilidad de tener un acuerdo.. Guanajuato se va a coordinar con el instituto y seguirá administrando su sistema de salud, gracias por otorgarnos esa confianza”, destacó.Comunidades se hicieron presentesUn grupo de indígenas “limpió” al mandatario, le entregó un bastón de mando y le dio un pedazo de pan, en símbolo de su compromiso de ayudar a la comunidad.Por su parte, Apolonia Ladrilla, una mujer artesana bordó desde hace varias semanas un “ojo de Dios” y una capa con un tejido conocido como Puerta de Dios que entregó para el Presidente.