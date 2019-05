Vamos por más funcionarios que han abusado del poder: Función Pública

La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, dijo que Emilio Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), “está en su derecho” de ir a juicio luego de que fue inhabilitado por 10 años.En entrevista tras clausurar el seminario Corrupción y lavado de dinero: XV Aniversario de la UIF, adelantó que vienen más procesos pues “la Función Pública no se detiene”.En su mensaje ante el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, la funcionaria destacó que en esta semana, desde este gobierno, "hemos dado muestras de que nosotros no tenemos pactos de impunidad con nadie, con el pasado".En el auditorio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señaló: "seguiremos procediendo contra los funcionarios que se han aprovechado de los recursos públicos y que abusaron del poder".La función que todos y cada uno de los que acompañan este relanzamiento del gobierno se rige ahora bajo nuevos estándares éticos, pero sobre todo de una mejor organización que permita una coordinación interinstitucional entre todos los convocados por el Ejecutivo federal a apoyarlo para desarticular las redes de corrupción estructural que se han padecido en el país.“La corrupción y la delincuencia organizada son amenazas ciertas a la seguridad nacional, al desarrollo y evidentemente se deben confrontar con decisión”, subrayó.Por ello celebró que la nueva UIF esté comprometida con el combate a esos males y dando golpes certeros que han desestabilizado las complejas redes de intereses, que durante tanto tiempo se beneficiaron del desgobierno que se había impuesto y prevalecido en el país.