Van 18 altercados con soldados de EU en 4 años

El 13 de abril media docena de soldados mexicanos confrontaron a dos elementos de la Guardia Nacional en territorio estadounidense e incluso desarmaron a uno de ellos. El suceso provocó la reacción de Donald Trump, que anunció el envió de militares armados a la frontera sur.El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aceptó la mañana del jueves que todo se trató de un "malentendido que ya fue aclarado". La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que por una confusión los militares mexicanos ingresaron a Clint, Texas."Si hace falta, el secretario de Relaciones Exteriores enviaría una nota explicando cómo se dieron los hechos y, si hubo una infracción, ofreceremos las disculpas que se requieran", agregó López Obrador.La víspera, el canciller Marcelo Ebrard calificó el altercado entre soldados mexicanos y estadounidenses como algo "muy común"."En este sexenio tenemos registrado este incidente, pero en los últimos cuatro años son como 18 (eventos similares)", declaró el titular de la SRE.Según el funcionario, todos los incidentes han sido menores y no han requerido mayor intervención que una comunicación entre las instancias apropiadas.Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, explicó que la amplia frontera entre México y EEUU tiene secciones en las que no hay valla."La línea divisoria entre nuestro país y Estados Unidos, así como con Guatemala, a veces es muy imperceptible", dijo."¡Mejor que no vuelva a ocurrir!": Donald TrumpEl presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se refirió al incidente de la mañana del miércoles con un mensaje a través de su cuenta de Twitter."Soldados de México recientemente sacaron su arma frente a nuestros soldados de la Guardia Nacional, probablemente como una táctica de distracción para los traficantes de droga en la frontera", expresó el mandatario.Al respecto el canciller mexicano apuntó que México no responderá por la vía digital a los señalamientos de Trump."No tengo informes del territorio americano pero la situación que tenemos en la frontera es la habitual pero fíjense que no, no hacemos diplomacia de tuits", dijo sobre el mensaje del presidente estadounidense y el anuncio de militares armados en la frontera.El incidente ocurrió el 13 de abril y fue reportado primero por Newsweek, que señaló que uno de los soldados mexicanos le retiró el arma de servicio de la funda de la cadera del estadounidense y la arrojó al interior del vehículo.El comunicado del Comando Norte enviado el martes a The Associated Press señaló que de acuerdo con la pesquisa del Departamento de Defensa y la CBP, los militares mexicanos creían que estaban en territorio mexicano al momento de la confrontación. El incidente ocurrió en un terreno estadounidense ubicado al sur de la valla fronteriza, pero al norte de la frontera real."Después de una breve discusión entre los soldados de ambos países, los militares mexicanos abandonaron el área", explicó el Comando Norte. "De inmediato, los soldados estadounidenses contactaron a la CPB, que respondió a la brevedad.Durante todo el incidente, los soldados de los Estados Unidos se apegaron a los procedimientos y protocolos establecidos. Añadió que ya se inició una investigación. La presencia de tropas estadounidenses en la frontera se debe a las medidas del Gobierno del presidente Donald Trump para reducir el número de cruces fronterizos ilegales.Ebrard afirmó que conocieron del incidente días antes, al igual que los mandos estadounidenses, pero no le dieron mayor importancia, hasta que este miércoles los medios internacionales hicieron eco del tuit de Trump.