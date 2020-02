Van 26 candidatos registrados para consejero del INE

Escuchar Nota

“Vamos a tratar que sea lo más transparente posible y, sobre todo, vamos a buscar el consenso: la meta que nos hemos puesto es que sea por consenso, que discutamos de manera transparente las propuestas que se están haciendo y que superemos esa idea de las cuotas y de los cuates”, puntualizó Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política.



La Cámara de Diputados recibió este lunes las solicitudes de registro de 14 aspirantes al cargo de consejeros del, con lo cual suman hasta hoy 26 candidatos.De acuerdo con la convocatoria, el periodo de inscripción al proceso de elección de cuatro nuevos consejeros electorales cerrará el próximo viernes 28.convocó a reunión de trabajo el miércoles 26 para designar a tres de los siete integrantes del Comité Técnico de Evaluación que se encargará de examinar a los candidatos al Consejo General del INE e integrar cuatro listas de cinco nombres cada una para elegir a dos consejeras y dos consejeros.como integrantes del referido comité evaluador, mientras la CNDH remitirá las otras dos designaciones hasta mañana, último día del plazo para ese efecto.Por separado, en el quinto día de registro de aspirantes a consejeros electorales, se presentaron a entregar su documentación Sara Blanca Moreno y Leonor Santos, ex presidenta e ex integrante del Consejo Electoral de Sonora, respectivamente; Roberto de la Cruz, abogado veracruzano; Eduardo Castellanos, investigador del Conacyt, y Adolfo Riva Palacio Neri, ex secretario ejecutivo del Instituto Electoral del Distrito Federal.; Luis Galguera, consejero de la Junta Local del INE en Ciudad de México; Raúl Chida, ex consejero distrital del INE en Puebla; Saúl Mandujano, consejero del Instituto Electoral del Estado de México, y José Ramírez, magistrado del Tribunal Electoral de Chihuahua., y Ricardo De La Rosa, vocal del Registro Federal de Electores, completaron la lista de candidatos inscritos hasta el momento.Con información de Milenio