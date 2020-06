Van 6 sepultados en fosas hechas para atender emergencia sanitaria en Saltillo

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Desde el mes de abril a la fecha, seis personas han sido enterradas en las fosas públicas que excavaron en el panteón La Paz de Saltillo, para atender la emergencia sanitaria generada por el coronavirus.



La media docena de fallecidos fueron víctimas de neumonía atípica, un padecimiento provocado por el virus pandémico que en Saltillo le ha quitado la vida a 11 personas, según las cifras oficiales de la Secretaría de Salud.



Las 20 fosas preparadas en el camposanto ubicado a la orilla de la carretera Saltillo-Torreón son destinadas para personas que fallecen y no son identificadas o no cuentan con familia que las reclame, como es el caso de personas en situación de calle y migrantes.



De acuerdo con fuentes confidenciales, se tienen más fosas disponibles para atender la emergencia sanitaria, debido a que Coahuila se encuentra en un momento crítico de contagios y muertes, lo que podría arrojar más decesos en la capital del estado.



Los sepultureros utilizan un estricto protocolo para llevar a cabo las inhumaciones durante este periodo, para evitar ser contagiados, debido a que algunos de estos sepultados en fosas comunes no fueron diagnosticados con Covid-19, pero sí tenían los síntomas del virus.