“Van a acabar mal”: Mhoni Vidente predice el fin del matrimonio de Karla Panini

“Karlita Panini te la bañaste y definitivamente van a acabar mal, lo que mal empieza mal acaba (…), si quieres que la vida se porte bien contigo, tú te tienes que portar bien con ella. Hay como dos millones de hombres allá afuera ¿para qué quieres un hombre casado?”, dijo la cubana.



“Yo los veo juntos nueve meses más y que se divorcian, al señor Américo lo veo con otra mujer. En la vida todo se paga ¿Cómo justificas esa acción?”, dijo.



“Yo trabaje con Karla Luna en Los Ángeles y era muy buena persona. Esperemos que Karla Luna esté en la bendición de Dios y que cuide a sus hijos que son cuatro y que Karla Panini encuentre la estabilidad, que va a estar muy difícil”, mencionó Mhoni Vidente.



.- La polémica entrese desató de nuevo después de que la familia dediera a conocer un audio en donde la fallecida comediante enfrente ay a su ex esposo,. A raíz de esto, muchas personas han dado a conocer su opinión y su molestia conEntre las personas que hablaron sobre el tema fue, ex esposo de, quien pidió una disculpa por haber hablado mal en el pasado dey quien desea ayudar a la familia de la fallecida.Pero ahora esvidente quien por medio de un video enpredijo el futuro que le espera ay a su esposo. En el video de una duración de nueve minutos, la vidente le dedicó unas palabras a la ex lavandera.Además de esto,mencionó que la vida dey su esposo,cambiará en nueve meses.La vidente también recordó cuando trabajo conInformación por Milenio