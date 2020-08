‘¿Van a esperar a que la mate?’: Tras denuncias, Melissa vuelve a recibir amenazas de su agresor

Escuchar Nota

“El día 28 de Abril nació Martinna, el día 2 de Junio estaba en el MP presentando una denuncia por lesiones, 33 días después del parto recibí patadas en el piso donde se quedaron marcados los zapatos de la fuerza que me impactó, recibí golpes en la cara (sic)”, escribió.

les pido su ayuda, hay mucho más atrás de esta golpiza, las redes son un micrófono muy fuerte y más ahora que me están intentando silenciar. Ayúdenme a etiquetar gente que se solidarice de la circunstancia para que sepan que no solo soy yo, #SomosMuchas y no más violencia. — Melissa suarez (@mellsuarez28) August 26, 2020

“¿Qué tanta impunidad existe en nuestro país, si una mujer se atreve a denunciar a su maldito agresor y todavía la amenaza con mucho valor y la agrede de nuevo? ¿Van a esperar a que la mate carajo? (sic)”, publicó y etiquetó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México; Alfredo de Mazo, gobernador de la entidad; y Ruth Olvera, presidenta municipal de Atizapán de Zaragoza.

Que me contacte lo más pronto posible, le damos acompañamiento y la apoyamos directamente con AMPEVIS. — Ruth Olvera Nieto (@RuthOlveraMex) August 26, 2020

“Te advertí que dejaras de decir pendejadas en tu red. Te vas a acordar de este día. Pronto te va a llegar el primer madrazo y después va a ver dónde vas a estar con toda tu familia. A ver si tus nacas seguidoras te sacan del pedo que con tu hocico generaste […] Tú no eres valiente, eres pendeja”, reza la amenaza.

Y estoy recibiendo amenazas y lo difundo por miedo. pic.twitter.com/jcdwQjpgxn — Melissa suarez (@mellsuarez28) August 26, 2020

