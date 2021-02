Van aztecas en busca de la Conca… ponen fecha a los Octavos

Escuchar Nota

Saltillo, Coah-. Quedaron definidos los horarios de los Octavos de Final de la Liga de Campeones de la Concacaf 2021, donde cuatro equipos de la Liga MX buscarán el título norteamericano: Monterrey, América, León y Cruz Azul.



Los cruces quedaron de la siguiente manera: Cruz Azul se vs Arcahaie (Haití). La ida será en el estadio Olímpico Félix Sánchez, en Santo Domingo, República Dominicana el 6 de abril a las 21:00 horas. La vuelta en el Azteca una semana más tarde a la misma hora.



América vs Olimpia (Honduras); el primer capítulo será estadio Tiburcio Carias Andino, en Tegucigalpa, Honduras, a las 21:00 horas del 7 de abil. Siete días más tarde será la vuelta.







León tendrá que esperar al Campeón del torneo canadiense y saber si se medirá ante Toronto o Forge FC (Canadá), estando programada la ida para jugarse en el Bajío a las 19:00 horas.



Rayados vs Club Atlético Pantoja (República Dominicana). La ida será en República Dominicana, el 8 de abril a las 21:00 horas. La Vuelta en el Estadio BBVA se jugará una semana más tarde a la misma hora.