Van Coahuila y Texas por los 8 más buscados

Piedras Negras, Coah.- Luego de una reunión binacional en materia de seguridad, autoridades de Coahuila y Texas acordaron generar un cartelón con los 8 delincuentes más buscados entre ambos estados y así trabajar en objetivos ya identificados.



En la reunión participó el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme; el alcalde de Piedras Negras, Claudio Bres; así como la secretaria de Seguridad, Sonia Villarreal y de la parte norteamericana el jefe de Aduanas, Paúl del Rincón, así como el jefe de sector Del Río de la Patrulla Fronteriza y representantes de los US Marshals y de otras agencias de seguridad norteamericanas.



El alcalde Claudio Bres señaló que en esta colaboración se generó una alerta de las personas más buscadas por algún delito serio, tanto del lado americano como del lado mexicano y la coordinación que se da y ahora se debe de incrementar más para que en caso de que alguna persona buscada en EU y que esté oculta en Coahuila y sea detenida, sea verificada y entregada, y viceversa para el caso de Texas.



“Fue una reunión positiva, es un programa que se va a difundir con fotografías de las personas más buscadas y de esta colaboración que tiene que ver mucho con inteligencia y de colaboración de información en materia policiaca tanto de investigación, vía las autoridades de Fiscalía de Coahuila o del lado americano no sólo Patrulla Fronteriza o autoridades de Aduanas y INM, sino otras autoridades como US Marshals, entre otros.



Por su parte el fiscal Gerardo Márquez señaló que ya se han hecho detenciones de personas que se encuentran pendientes en Estados Unidos.



Dijo que se realiza mediante migración, donde se realiza la deportación de la persona que cuenta con algún antecedente en aquel país.



Agregó que hace dos días hicieron la detención de una persona en Torreón que estaba pendiente por un homicidio doble en Estados Unidos.



Indicó que actualmente es prioridad para Coahuila que se lleve a cabo la detención de personas que se encuentren pendientes por cometer delitos tanto en el estado como en Texas.



Sobre Javier Villarreal, dijo que existe una orden de arresto por parte de la Fiscalía General del Estado que habrá de llevar a cabo su detención en cuanto sea localizado.



Acuerda MARS reforzar trabajo contra Covid



El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, sostuvo una gira de trabajo por la zona norte de Coahuila, donde encabezó la sesión del Subcomité de Salud y tras concluir la misma, instó a los alcaldes de esta zona a “ser efectivos en el combate al virus”.



Además también se reunió con autoridades de Texas con el objetivo de mantener la coordinación binacional en materia de salud y seguridad.



En reunión con Paúl del Rincón, el mandatario coahuilense y el jefe de Aduana dialogaron sobre las medidas de atención y la situación actual de la emergencia sanitaria generada por el Covid-19, que impacta a ambos países y estados fronterizos.



Riquelme Solís expuso que su gobierno ha reforzado las medidas sanitarias en todas las regiones de la entidad, con el objetivo de prevenir un mayor número de contagios entre la población.



Destacó los filtros que se mantienen en los 38 municipios de Coahuila, avalados por medidas jurídicas instrumentadas en aras de proteger la salud de los habitantes y de quienes transitan por las carreteras de la entidad.