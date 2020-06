Van contra empresas del sureste de Coahuila; no pagaron utilidades

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Al menos cuatro empresas pequeñas y medianas de la Región Sureste de Coahuila, incluidas dos de origen coreano, se negaron a entregar utilidades o algún tipo de bono a sus trabajadores, por lo que la CTM ya preparan recursos legales contra ellas, a fin de dar certeza a los trabajadores.



Indicó que el actual contexto económico no es excusa para negar este beneficio, ya que se trata de logros concretados en el ejercicio del 2019 y que este 31 de mayo venció el plazo para cumplir con la entrega de estos recursos.



Destacó que desde hace más de 20 años que no se presentaba una situación similar en esta región.



La CTM reiteró que tienen detectadas a cuatro empresas que no mostraron intención alguna de cumplir con el reparto de utilidades o en su caso entregar alguna aportación a los trabajadores.



Advirtió que debido a estos casos, en la semana que inicia interpondrá un recurso de inconformidad ante la Secretaría de Hacienda para que vuelva a auditar a las citadas empresas y verifique la situación en la que se encuentran.



Señaló que alrededor de 95% de las empresas en la entidad ya hizo la entrega puntual e incluso temprana de este derecho de los trabajadores, en lo que se estima una derrama cercana a los mil 200 millones de pesos, 400 millones por encima de la registrada en el 2019.



De acuerdo con la CTM hubo empresas que no registraron utilidades, sin embargo, se solidarizaron e hicieron la entrega de un bono a sus empleados.





Expectativa



Recordó que 2019 fue bueno para la industria, que generó un mayor número de empleos por el incremento en sus ventas y exportaciones. En contraste, este año arrancó con bajas ventas, paros técnicos y asuntos globales que impactaron a la producción, a lo que se sumaron las complicaciones por la pandemia del Covid-19, por lo que los resultados al cierre de año quedarían muy por debajo de las estimaciones, lo que se reflejará de manera negativa en la entrega de utilidades en mayo del 2021.