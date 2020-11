Van contra exrector de la UAEM por lavado en Estafa Maestra

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) busca aprehender a Alejandro Vera Jiménez, exrector de la Universidad Autónoma de Morelos, por el caso de delincuencia organizada y lavado de 77.8 millones de pesos de la "Estafa Maestra".



Según documentos judiciales, también se ordenó la aprehensión de tres testigos colaboradores de la misma FGR que ya habían declarado en investigaciones contra Rosario Robles, dos de ellos ahora están prófugos de la justicia y uno en la cárcel.



Rodolfo Martínez Abarca, juez de control del Centro de Justicia Penal de Almoloya, ordenó 11 aprehensiones, incluidas las de Robles y otros ex funcionarios y apoderados de empresas "fachada".



Vera es el primer rector o ex rector de una universidad pública en convertirse en prófugo de la justicia por la Estafa Maestra, esquema detectado por la Auditoría Superior de la Federación y en el que participaron al menos 11 dependencias para desviar recursos mediante factureras.



Hasta el momento, 2 de los 11 implicados han sido detenidos y procesados; en tanto, Robles se encuentra internada en el Penal Femenil de Santa Martha Acatitla, sin que hasta el momento la FGR le cumplimente esta nueva orden de aprehensión.



El exrector también está imputado por el delito de delincuencia organizada, que tiene prevista la prisión preventiva oficiosa, por lo que en caso de ser detenido es muy probable que sea recluido en el Penal del Altiplano, sin derecho a la libertad provisional.



En el caso de la UAMOR, además de Vera, el juzgador instruyó aprehender a Wistano Orozco, exdirector de Empresas y Servicios de la universidad y luego subsecretario de Educación Media y Superior de Morelos, en el Gobierno de Graco Ramírez.



También a Gerardo Ávila, ex secretario de la Rectoría, quien ya estaba sujeto a un proceso -aunque en libertad- por una contratación indebida de la Estafa por 22.9 millones de pesos, por un sistema de control de gestión y firma electrónica.



Otro prófugo es Simón Pedro de León Mojarro, excoordinador de Delegaciones de la Sedesol.



Sobre los tres testigos colaboradores, los dos prófugos son Antolino Orozco, exjefe de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional; y María del Carmen Gutiérrez, directora del Área de Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios de la Sedesol.



Quien ya fue detenida y está procesada es María de la Luz Vargas, directora de la Integración de Padrones de la Sedesol, internada en un penal federal femenil en Morelos.



El juez instruyó además las capturas de Esteban Cervantes y Gianni Obed Hernández, dueño de Esger Servicios y Construcciones S.A. de C.V. y apoderado de Grupo Industrial y Servicios Yafed, S.A. de C.V., respectivamente.



Igualmente, la de Luis Antonio Valenciano Zapata, representante de la "facturera" Inmobiliaria Feyrray, quien recibió 6 millones de pesos desviados en este contrato y ya se encuentra preso en el Penal del Altiplano, procesado por lavado y delincuencia organizada.