Van cuatro al penal por extorsionar a agricultor en Nuevo León

Monterrey.- Los cuatro hombres detenidos la tarde del martes en el municipio de Los Ramones, tras una persecución y balacera con agentes ministeriales, fueron internados en un penal estatal luego de que un Juez de Control decidió someterlos a proceso penal por tres delitos.



Se informó que Diego P., de 22 años; Juan Carlos, de 41; Arturo, de 27; y Barbarito, de 43, ingresaron la noche del martes al Cereso de Apodaca, donde permanecerán mientras se desahoga el proceso y se les dicta sentencia.



El juzgador los vinculó a proceso por chantaje en perjuicio de un agricultor; por delitos cometidos contra instituciones oficiales y servidores públicos, por agredir a los agentes ministeriales y agrupación delictuosa, y por unirse para cometer un delito.



Se informó que primero se detuvo a Diego, a quien le aseguraron un revólver; luego a Juan Carlos, Arturo y Barbarito.



Una fuente precisó que el juez concedió dos meses al Ministerio Público para que termine la investigación y decida si los lleva o no a proceso.



De acuerdo con la investigación realizada por un agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional Norte, la captura se realizó el 20 de octubre alrededor de las 23:20 horas, en la Carretera Santa María La Floreña-Los Ramones, en territorio de Los Ramones.



En el fallo judicial se asentó que una semana antes, el 12 de octubre, un agricultor de Doctor González recibió por teléfono una amenaza de muerte para él y su familia si no entregaba 120 mil pesos.



El afectado le respondió al hombre que lo amenazó que no tenía esa cantidad, por lo que su interlocutor colgó.



Durante los siguientes días siguieron las llamadas con amenazas e insultos provenientes del mismo número.



El día 20 de octubre, recibió otra llamada del hombre que le pedía el dinero, el afectado le insistió que no tenía, que en su propiedad sólo había dos remolques y maquinaria agrícola.



Los cuatro detenidos llegaron en la noche, a bordo de un automóvil y una camioneta, y se llevaron los remolques.



El afectado denunció y agentes ministeriales ubicaron a los presuntos extorsionadores y los detuvieron tras un intercambio de balas.