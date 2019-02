Van demócratas contra emergencia

Los líderes demócratas en el Congreso estadunidense advirtieron que usarán todos los medios disponibles para bloquear la declaración de emergencia nacional del presidente Donald Trump, quien busca desviar miles de millones de dólares para construir un muro en la frontera sur."La declaración ilegal del presidente sobre una crisis que no existe violenta gravemente nuestra Constitución y hace a Estados Unidos un país menos seguro", indicó la líder legislativa Nancy Pelosi, argumentando que Trump usaría el dinero que se necesita para la seguridad de los militares y la nación.Declara Trump emergencia para hacer muroLa decisión de Trump usurpa el poder del Legislativo para controlar el gasto, por lo que se hará uso de todos los medios en el Congreso, los tribunales y el público para bloquear esa declaración ilegal, aseveraron los líderes demócratas Pelosi, de la Cámara de Representantes, y del Senado, Chuck Schumer.Trump anunció la víspera una declaratoria de emergencia nacional a fin de destinar fondos por ocho mil millones de dólares del presupuesto militar para la construcción de un muro en la frontera de Estados Unidos con México, arguyendo que frenaría así la droga y las pandillas que ingresan al país.Para Pelosi, la declaración altera el equilibrio de poderes del Estado, además de que sólo es una manera más rápida de obligar a los contribuyentes a pagar la factura, después de que el Congreso no dejara a Trump hacerlo."Nuestro mensaje de regreso a la Casa Blanca es simple y claro: California lo verá (a Trump) en la corte", dijo en el mismo sentido, el Gobernador del California, el demócrata Gavin Newsom.Newsom aseveró que el mandatario estadunidense está creando una crisis al declarar una emergencia nacional inventada para tomar el poder y subvertir la Constitución."Planea cerrar y desviar los fondos utilizados por la Policía de California que ejecuta operaciones antinarcóticos y de lucha contra los cárteles de la droga para construir su muro", agregó Newsom, cuyo gobierno es un gran crítico de la Administración federal.Mientras que el procurador general de California, Xavier Becerra, aseveró que nadie en Estados Unidos está por encima de la ley, ni siquiera el presidente, aseguró, que no tiene el poder para actuar frívolamente.Incluso muchos integrantes del Partido Republicano han expresado su malestar con el precedente que sentará la declaración.De acuerdo con analistas, los demócratas están buscando bloquear la declaratoria de Trump en el Congreso y en los tribunales de manera simultánea.Señalaron que la Cámara de Representantes y el Senado pueden emitir lo que se conoce como resolución conjunta de término, la cual da por concluido el estado de emergencia si creen que el Presidente está actuando de manera irresponsable o que la amenaza ya se disipó.El representante demócrata por Texas y dirigente del Caucus de Hispanos en el Congreso, Joaquín Castro, señaló que como su partido tiene mayoría en la cámara baja, es casi seguro que una resolución en este sentido sea aprobada, y después deberá ser votada en el Senado en un periodo de 18 días.Si la minoría demócrata en el Senado logra el apoyo de algunos republicanos para aprobar la resolución conjunta de término, ésta pasaría a manos del Ejecutivo, que podría vetarla, a menos que haya sido aprobada con las llamadas súper mayorías (dos tercios) de la Cámara de Representantes y del Senado.