Van en Sabinas por deudores de placas

La administración fiscal general de Coahuila, firmó un convenio con el municipio de Sabinas para multar o sancionar a quienes no hayan cumplido con su pago de derechos de control vehicular, por lo que próximamente podrían realizarse los operativos contra los morosos.La administración Fiscal general otorgó un espacio de tiempo razonable para que los contribuyentes puedan regularizar su situación mediante el pago directo del adeudo o sometiéndose al programa “Acércate” que impulsa el Gobierno del Estado.El administrador fiscal de Sabinas, Ramiro Flores Morales, indicó que una vez que se autoricen los operativos los municipios que hayan firmado el convenio podrán realizar los operativos y sancionar a quienes no hayan pagado sus placas o quienes tengan vehículos de procedencia extranjera internados ilegalmente en el país.Después de esto serán las autoridades municipales mediante su departamento de tránsito quienes hagan los operativos y sancionen a los morosos, pues obtendrán un 20% del dinero que se cubra cuando se paguen las placas.Hay en total seis mil vehículos que aún no pagan los impuestos estatales en Sabinas por lo que las autoridades municipales podrían sancionar a todos ellos con multas por no haber cumplido con su pago.Pago20% de lo recaudado será para el municipio