Van familiares de mineros por indemnización… y rescate

Saltillo, Coah.-Las familias de Pasta de Conchos le exigirán al Gobierno federal que inicie los trabajos de rescate de los restos de los 63 mineros que permanecen sepultados tras la tragedia del 19 de febrero de 2006.



La resolución ocurre al margen de que las familias acepten o no la indemnización ofrecida por el Gobierno federal, durante la reunión celebrada este lunes, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador dio la opción de rescatar los restos o construir un memorial.





La activista Cristina Auerbach, quien dirige la organización Familia Pasta de Conchos, dijo que la próxima semana las familias se reunirán con la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, y con el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Alejandro Encinas, ante quienes exigirán que, al margen de las indemnizaciones, se inicien los trabajos de rescate de los restos de los mineros.



“Vamos a respetar el derecho a las indemnizaciones, pero no vamos a respetar el tema del rescate o el tema del memorial. Tienen que hacer el rescate y ya luego verán si hacen el memorial o no.

“Lo que las familias han pedido 15 años es el rescate, o sea, ese monumento lo han ofrecido todos los presidentes, todos los gobernadores. Está fuera de discusión”, agregó.



Al respecto, el gobernador Miguel Riquelme señaló que solamente se enteró a través de las noticias del ofrecimiento del Gobierno federal, sin embargo, aseveró que su postura desde un inicio ha sido atender los dictámenes que señalan que no es viable el rescate.



“Si revisan sus archivos, hace algunos meses yo declaré que siempre estaré del lado de las familias, pero que no era viable el rescate de los mineros”, añadió.