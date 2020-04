Van Gobernadores por nuevo Pacto Fiscal

Escuchar Nota

Monterrey, Nuevo León.- Los Gobernadores de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, ahora con la incorporación de los Mandatarios de Durango y Michoacán, anunciaron hoy la creación de una mesa de trabajo para proponer reformas a la Ley de Coordinación Fiscal.



Durante una reunión en Monterrey, los Gobernadores cambiaron nuevamente de postura sobre el tema, luego de que el martes el Gobierno estatal emitió un comunicado en el que se indicó que el asunto se vería después de la emergencia del Covid-19.



Tras el encuentro de hoy, que se abrió a un grupo de 60 empresarios de la región, el Gobernador Jaime Rodríguez informó que se sostendrán una serie de mesas de trabajo para plantear esquemas de reactivación económica para enfrentar la pandemia.



A petición de los propios empresarios y sus cámaras, añadió "El Bronco", se incluirá una mesa de análisis sobre el Pacto Fiscal.



"No vamos a bajar la guardia", añadió el Gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.



Detalló que en la próxima reunión de Gobernadores, a realizarse en Tampico, se discutirá a detalle el tema coordinado por los Secretarios de Desarrollo Económico de cada entidad.



Sobre el encuentro con empresarios, se informó que hay acuerdos para levantar la voz ante el Presidente Andrés Manuel López Obrador, particularmente para que se otorguen facilidades en el cumplimiento de obligaciones fiscales y permitir la reapertura de centros laborales no considerados esenciales, como los de vivienda, construcción y automotriz.



En la conferencia de prensa, los Gobernadores pidieron dirigir las preguntas a los empresarios y ellos solo hicieron un pronunciamiento general.



El Gobernador Jaime Rodríguez negó que estos trabajos signifiquen la creación de un bloque contra la Federación.



"No pretendemos un frente contra nadie", afirmó.