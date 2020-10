Van Gogh Alive The Experience México continúa hasta el 31 de enero

Escuchar Nota

"Para el equipo de Van Gogh Alive The Experience México lo más importante es la salud y seguridad de su público, personal operativo y staff por lo que mantendrá en todo momento todas y cada una de las medidas que las autoridades sanitarias han indicado", se lee en el comunicado.

No cabe duda de queha sido una de las exposiciones artísticas más populares del año al ser visitada por miles de personas, pero si tú aún no has podido vivir la experiencia o si no puedes esperar para regresar, aún estás a tiempo, pues la temporada en elDesde su inauguración en febrero de este año y a pesar de la pandemia de coronavirus, la exposición ha tenido un muy buen recibimiento en lay se ha convertido en uno de los mayores referentes artísticos del momento, así que no pierdas la oportunidad de ir.A través de un comunicado, Van Gogh Alive anunció que la instalación permanecerá abierta hasta el 31 de enero con todas las medidas de salubridad necesarias"para que todas las personas que desean visitar esta exhibición de clase mundial puedan hacerlo y no se pierdan este hito cultural en México".La exposición se encuentra abierta con todas las medidas necesarias para evitar contagios de covid-19 en las instalaciones, para que de esta manera, tu experiencia artística no represente un riesgo para tu salud.Recuerda que para asistir a esta inovidable experiencia podrás adquirir tus boletos a través del sistema Superboletos en su página de internet y de forma presencial en la taquilla instalada en el Monumento a la Madre. La exposición tiene un horario de 9 a 19 horas de lunes a viernes y de 9 a 22 horas los fines de semana.Con información de Milenio