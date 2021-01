Van Jefes al Super Bowl tras echar a Bills; enfrentarán a Brady y Bucs

Escuchar Nota

Dando una cátedra en el emparrillado llegaron los equipos que disputarán el. Losde Tom Brady demostraron su poder en el clima frío de Green Bay ante uno de los favoritos, LosPor su parte, los Jefes de Mahomes empezaron con complicaciones, pero impusieron su estilo de juego para ir en busca de la segunda corona consecutiva en lafirmó con los Bucaneros para convertirse en el primer jugador en disputar el Super Bowl en su estadio. Casi 10 meses después, lo logró y volvió a hacer historia en la NFL.En un muy apretado partidoa los Empacadores de Green Bay, en el Lambeau Field, para amarrar el campeonato de la Conferencia Nacional, primero para el veterano quarterback, nueve veces ganador en la Americana.El Super Bowl LV se disputará en el, la casa de los Bucaneros, pionero en conseguir esta muy complicada hazaña. Para Brady, será su décima aparición en febrero.Cuando el californiano dejó Nueva Inglaterra, se cuestionó si iba a tener la capacidad, porque ya no tenía acomo su entrenador, pero Bruce Arians y una fuerte ofensiva fueron servibles para olvidar a losPero no fue una participación limpia, Tom acertó 20 de los 36 lanzamientos que mandó para 280 yardas, tres anotaciones y la misma cantidad de intercepciones. Para Aaron Rodgers (346 yardas, tres TD y una intercepción), su cuarta derrota en laEl QB de Green Bay no aprovechó su localía, el frío de su casa y se fue, una vez más, con manos vacías.Brady y los Bucaneros arrancaron potentes, presionaron ay estuvieron acertados en la zona de anotación.acumuló tres touchdowns y frenó a Empacadores a apenas 10 puntos, una dura presión para, entrenador de los de verde y amarillo. De nada sirvió una pérdida de ovoide para arrancar el tercer cuarto y que extendió la ventaja.Losderrotaron a unosque venían bravos en la Americana y se coronaron en su dicción por marcador de 24-38, Mahomes vuelve a un Super Bowl por segundo año consecutivo.Los Bills fueron los primeros en hacerse presentes en el marcador con un gol de campo en el primer cuarto.no permitió a los Jefes reaccionar y los primeros 15 minutos controlaron en encuentro.Con solo unos segundos en el reloj para culminar el primer epiosdio, los de Allen se fueron al frente a cargo de Knox, que recibió ovoide y se coló hasta la zona de anotaciónpara elEn el segundo cuarto,salió inspirado, pues conectó cony acortó la distancia en el marcador 9-7. Los Jefes se dedicaron a sacar el resultado desde temprano en el partido.volvió a anotar en su siguiente oportunidad, el equipo campeón mostró sus mejores armas y le dio una voltereta al marcador con otros dos TD consecutivos, para poner el marcadorAntes y después del medio tiempo lo deacertaron en dos goles de campo, acortando la ventaja de Kansas a 15-21, pero lo Jefes respondieron inmediato y volvieon a abrir la brecha con una anotación para el