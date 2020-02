Van Lobos por la Onefa; revelan el calendario

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Los Lobos de la UAdeC de la categoría Juvenil revelaron el rol de la temporada Primavera Nacional de la Onefa, en donde tendrán siete jornadas, de ellas un descanso, con tres partidos en casa.



El certamen arranca el viernes 27 de marzo enfrentando a los Linces UVM Ciudad de México en calidad de visita, siendo el primer cotejo en casa el sábado 4 de abril en contra de los Fantasmas Mexiquenses a las 15:00 horas en el Jorge Castro.



El otro partido de local es en la Jornada 3 ante las Águilas Blancas del IPN en el Jorge Castro el 18 de marzo.



Luego viajan a Cuernavaca para enfrentar a los Linces UVM de dicha entidad y la jornada siguiente descansan.



En la Jornada 6 visitan a los Tigres CCH el viernes 8 de mayo por la noche, cerrando el torneo regular en casa ante los Burros Blancos IPN el sábado 16 de mayo en el Jorge Castro a las 15:00 horas.





Torneo Primavera ONEFA



Temporada Juvenil

- Jornada 1

Vs Linces UVM México

Viernes 27 de marzo

- Jornada 2

Vs Fantasmas Mexiquenses

Sábado 4 de abril

- Jornada 3

Vs Águilas Blancas IPN

Sábado 18 de abril

- Jornada 4

Vs Linces Cuernavaca

Sábado 25 de abril

- Jornada 5

Descanso

- Jornada 6

Vs Tigres CCH

Viernes 8 de mayo

- Jornada 7

Vs Burros Blancos IPN

Sábado 16 de mayo