Van mexicanos a mundial de robótica

Veinte equipos de estudiantes mexicanos de bachillerato y secundaria representarán al País en el FIRST Championship 2019, torneo internacional de robótica que se celebrará del 17 al 20 de abril en Houston, Estados Unidos.Estos grupos obtuvieron su pase tras alzarse con la victoria en alguno de los tres regionales que se llevaron a cabo en Monterrey, Ciudad de México y Coahuila durante marzo.Las agrupaciones seleccionadas son Botbusters, de la Prepa Tec Eugenio Garza Sada; Tec Gear, de la Prepa Tec Irapuato; LamBot, de la Prepa Tec San Luis Potosí, Signa Robotics, de la Prepa Tec Chihuahua; Abtomat, de la Prepa Tec León; Voltec Robotics, de la Prepa Tec Eugenio Garza Lagüera, y Overture, Prepa Tec Cumbres.Además de Aztech Robotics, del Plantel Fundación Azteca; Imperator, de la Prepa Tec Puebla; LeopardBots, del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México Plantel Zacazonapan; CETMOV, depor ejel Centro de Estudios Tecnológicos Laguna del Rey; Keybot, de la Prepa Tec Hidalgo; TecDroid, de la Prepa Tec Querétaro, y Tj Robotics, del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (CECyTE) Altiplano.Cerbotics, del Colegio Cervantes de Torreón; Xrams, de la PrepaTec Ciudad Juárez; Nuts & Volts, de la PrepaTec Valle Alto; Lobotics, de la Escuela Carlos Pereyra; Tecmilenio Arcadia, de la Universidad Tecmilenio Campus Guadalajara Sur, y Minebots, del CECyTE 18, complementan la lista.Asimismo, seis estudiantes fueron galardonados con el Dean's List Award, reconocimiento que les permite ir a la final para competir por una beca universitaria. Estos son Imelda Martínez, de Vitronik; Sebastian Acosta, de TECBOT; Esteban Padilla, de TecDroid; Luis Ramon Guajardo, de Abtomat; Karen Lizette Rodriguez, de Botbusters, y Ricardo Salazar, de Cerbotics.El torneo, de acuerdo con Bárbara Gómez, directora regional México FIRST, busca inspirar a jóvenes de escuelas públicas y privadas para que estudien una carrera en ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas.En el FIRST Championship se inscriben entre 2 mil y 3 mil equipos cada año, la mayoría procede de Estados Unidos y Canadá.