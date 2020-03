Van por acoso contra subdirector del IMSS

Escuchar Nota

Después de que enfermeras y doctoras de las clínicas 1 y 2 dely hostigamiento por parte de médicos, se dio a conocer que por lo pronto uno de los señalados podría ser destituido.y la petición es que se destituya. Ahorita lo vamos a comentar con el delegado estatal y hacerle de conocimiento toda la información para que se le quite del cargo… No podemos contar con ese tipo de trabajadores y que estén entorpeciendo las labores de la base”, indicó Alejandro Cantú, Secretario general de la sección 2 en Coahuila.Por su parte, el Titular del Órgano Desconcentrado en Coahuila aseguró que,y siempre estamos cuidadosos de que se mantenga esa barrera de actuación ética que debe tener todo el personal, sin embargo, hasta ahorita estamos en una investigación. Pero no hemos tenido ningún pronunciamiento oficial ni por escrito de las posibles víctimas, pero se va a investigar el manifiesto”, señaló Leopoldo Santillán Arreygue, titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS en Coahuila.