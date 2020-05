Van por censo nacional de artistas para apoyarlos ante pandemia

Escuchar Nota

“Estos 100 mil apoyos no es una petición para que regalen el dinero, sino para que se les proporcione un contrato de trabajo con el menor sello burocrático y con pago adelantado”.



“No todos somos becarios, muchos combatimos a esos regímenes depredadores; muchos votamos por este Gobierno y exigimos que tengan una correspondencia mínima con un trabajo digno, con seguridad social, certeza jurídica y que en un futuro podamos pensar en la conformación de una renta básica para garantizar derechos humanos y vivir dignamente”, expresó.

“He estado sosteniendo varios diálogos con la Secretaría de Cultura para poder saber en qué circunstancias podremos contar con herramientas que puedan darle viabilidad a lo que plantean; lo que queremos proponerles es que de su lista podemos hacer una revisión para poder identificar por dónde empezar y cómo facilitar que las personas en esas circunstancias difíciles puedan tener los apoyos”, señaló.

“Creo que deberíamos hacer un primer acercamiento virtual que pueda surgir del uso de las plataformas institucionales, las de ustedes y las de organizaciones civiles que nos ayudarían a llegar más a profundidad, sobre todo en el ámbito estatal, pues el censo requiere un carácter nacional, porque de esta dimensión deben ser las acciones que tome la Secretaría de Cultura, está en su mandato; de ello depende la consideración de nuestro sector, para que pueda tener reconocimiento en las diferentes instancias de economía y acceso a diferentes apoyos”, añadió.

Autoridades culturales e integrantes de las comunidades artísticas trabajarán juntos en la realización de unTambién entablarán mesas de trabajo para comenzar a desarrollar los contratos del. Se pretende entregar las propuestas la próxima semana a la Secretaría de Cultura Esto se acordó en una reunión entablada este viernes por representantes de los colectivo, con Lucina Jiménez, titular del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL); la senadora Susana Harp; Miguel Poot, de la Comisión de Cultura del Senado; y Mardonio Carballo, el director general de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas de la Secretaría de Cultura.Durante el encuentro virtual, José Luis Cruz, de la, señaló que tienen contabilizadosAnte ello Lucina Jiménez resaltó la importancia de tomar en cuenta “tal cual” la propuesta de los contratos y la necesidad de la elaboración de un censo nacional de artistas, pues éste será unaAsimismo dijo que se debe encontrar la manera en que los contratos puedan ser diseñados, pues, por ejemplo, el de una narradora escénica podría ser diferente al de un artista visual; “porque se requiere la descripción de cada una de las disciplinas que nos permita identificar su naturaleza, aunque sabemos que hay muchos elementos en común”, explicó.Agregó que serán revisados los resultados de las convocatorias vigentes delpara reconocer qué sectores están siendo cubiertos y eso pueda ayudar a generar una visión de inclusión.Por su Parte, Susana Harp detalló que su equipo trabajó un esbozo del proyecto para, en el cual plantearon lo que podría ser el programa de apoyos. “Lucina, sabemos que nosotros estamos en la parte del poder legislativo y que no tendríamos la posibilidad de aterrizar esto, pero lo hacemos de buena fe como un instrumento y primera etapa a corregir”, apuntó.Dicha propuesta contempla que, por lo que no requeriría de un censo; contemplaría un apoyo económico de dos salarios mínimos mensuales (siete mil 393 pesos) durante tres meses, para el diseño de una actividad artística a desarrollarse a finales de este semestre o el próximo año.Otra de las propuestas es implementarlo a través del, “que no requiere realizar procesos de autorización para la reasignación de recursos”, detalló Miguel Poot. “Y este programa sería al principio con la disponibilidad presupuestal que tiene la dependencia; y si estamos hablando de mil 500 millones de pesos, la tercera parte del presupuesto de operación de la secretaría, sería un esfuerzo institucional sin precedentes como lo es la situación actual”, agregó.El martes 5 de mayo, a las 11 horas, se llevará cabo una nueva reunión para discutir lo referente a la realización del censo; y el miércoles 6, a las 17:00 horas, tendrá lugar la siguiente mesa de trabajo.