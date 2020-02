Van Rayados y Santos por su boleto

Escuchar Nota

Nuevo León.- Es una realidad que el cuadro de la Sultana del Norte no ha tenido un inicio de semestre positivo, no sólo por los malos resultados en la Liga MX, sino también por su funcionamiento, que ha estado muy lejos de ser el mínimo óptimo.



Para avanzar a Semifinales y buscar el doblete, los pupilos del argentino Ricardo Antonio Mohamed requieren de la victoria por cualquier marcador.







A su vez, el cuadro de la Comarca Lagunera vive una situación similar, por lo que está obligado a ganar este duelo para tomarlo como un parteaguas en su camino hacia mejores momentos.



Los dirigidos por el uruguayo Guillermo Almada no aprovecharon el primer duelo ante su gente, lo que los obliga a ganar este cotejo para avanzar, el empate obliga a la definición en penales.