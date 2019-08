Vándalos propinan golpiza a un joven

Un joven de 22 años de edad tuvo que ser atendido en la vía pública por socorristas de la Cruz Roja después de que recibiera una golpiza por varios sujetos no identificados.El paramédico de la Cruz Roja, David Romero, indicó que el lesionado responde al nombre de Martín Morales Lugo, de 22 años de edad, quien dijo tener su domicilio en la calle Gastón de Peralta número 1970 del fraccionamiento Fundadores.El lesionado informó a los socorristas que aproximadamente a las 2:30 de la madrugada de ayer cuando se dirigía a su domicilio después de haber estado en un festejo, fue interceptado por dos sujetos a quienes no conoce, mismos que lo empezaron a golpear sin ninguna razón.El socorristas de la Cruz Roja Mexicana señaló que la víctima presentaba excoriaciones y hematomas en diferentes partes del cuerpo, afortunadamente nada de gravedad, por lo que fue atendido en el lugar de los hechos.Asimismo se informó que Martín Morales fue quien no quiso ser trasladado a ningún nosocomio, indicando que él iría posteriormente a interponer su denuncia formal en contra de quien resulte responsable, ya que sólo buscaba llegar a su domicilio.