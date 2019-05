Vanessa Bauche confirma chat contra Yalitza Aparicio

Vanessa Bauche confirmó que sí existió un complot en contra de Yalitza Aparicio, mismo que buscaba que la actriz no fuera nominada para recibir un premio Ariel dentro de la categoría Mejor Actriz.Contrario a otras actrices que negaron su participación y hasta desconocer la existencia de un chat que fue creado para impedir que la originaria de Tlaxiaco, Oaxaca, contendiera por este galardón, la actriz se refirió al tema y aseguró que fue una de sus compañeras la que empezó con todo el movimiento.“El chisme en el que me embarraron, yo lo que quería es que no hubiera ternas, que como había problemas de presupuesto para la entrega y todo dije: ‘por qué no lo simplifican y nada más que la gran ganadora de este año sea ‘Roma’, en todos los rubros en los que les toca, y ya la parte cortometraje, documental, etc., pues ya que se abran las ternas’, pero la verdad es que me parece que todo el trabajo de todo el equipo de Roma es conmovedor, es impresionante, un parteaguas no solo en la historia de nuestro cine y en la historia de Hollywood”.Al respecto de la actriz que inició el chat, Bauche comentó: “efectivamente, una actriz, redactó una carta, que le quería mandar al presidente de la academia, y además como si se pudiera, porque no es así”.Sin revelar el nombre de la artista que organizó el famoso chat que buscaba frenar a Yalitza en su nominación al Ariel, Vanessa explicó que ella solo buscaba que la cinta Roma tuviera un reconocimiento aparte por todo lo que la cinta logró a nivel internacional.