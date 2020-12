Vanessa Bryant, demandada por su propia madre por no respetar los deseos de Kobe

Escuchar Nota

Estados Unidos.- Si el año 2020 no hubiese sido ya difícil para la familia Bryant con el fallecimiento de Kobe, su mujer, Vanessa, mantiene una guerra encarnizada contra su propia madre prácticamente desde que la estrella de Los Angeles Lakers murió en aquel fatídico accidente de helicóptero el pasado 26 de enero.



Sofia Laine (68 años) ha denunciado públicamente en varias ocasiones que su hija la ha abandonado por completo. «Kobe me prometió que me cuidaríais toda la vida», se quejaba hace tan solo unos días. Asegura además que su hija la ha echado de la casa que le compró el jugador. No contenta con eso ha llegado incluso a interponer una demanda contra su propia hija en el Tribunal Superior del Condado de Orange, en California, con fecha del pasado martes 15 de diciembre.



De acuerdo con los documentos obtenidos por E! News, Laine asegura que fue la asistente personal y niñera de las hijas del matrimonio (Natalia, Gianna, Bianka, y Capri) durante muchos años y que jamás tuvo remuneración alguna por ese trabajo. Afirma que Kobe le aseguró que cuidarían toda la vida de ella y como no es así, exige el dinero que no cobró en su momento.



Una versión que dista mucho de la ofrecida por Vanessa que, cansada de tanto reclamo, ha asegurado que su madre la está extorsionando. «Mi madre sigue buscando caminos para extorsionar económicamente a nuestra familia. La he apoyado durante casi 20 años y nunca fue mi asistente personal ni la de Kobe, ni tampoco la niñera. Siempre he sido una madre que se quedaba en casa, y mi esposo y yo fuimos los que cuidábamos a tiempo completo de nuestras hijas. En realidad, solo ocasionalmente cuidaba a mis hijas mayores cuando eran pequeñas. Hace diez años, nuestras hijas eran estudiantes y deportistas a tiempo completo y no tuve otra hasta 2016», ha explicado.



Asimismo sí ha confirmado que durante muchos años llegaron al acuerdo de que su madre viviera en alguna propiedad sin que pagara nada porque no tenía dinero para comprarse una casa después de divorciarse, pero niega tajantemente que se ocupara «de las niñas ni de otros asuntos».



«A principios de este año, estaba buscando un nuevo hogar para ella y, una semana después, salió en la televisión y dio una entrevista en la que despreciaba a nuestra familia y hacía acusaciones falsas mientras vivía sin pagar alquiler en un complejo de apartamentos cerrado en Newport Coast. Incluso después de esa traición, estaba dispuesta a brindarle a mi madre un apoyo mensual por el resto de su vida y eso no fue suficiente», ha finalizado Vanessa.