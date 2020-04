Vaquita marina desaparecerá en 2022, auguran organizaciones

Escuchar Nota

“Durante la pasada administración, el número de ejemplares disminuyó hasta en 85 por ciento, revelando el fracaso para acabar con la pesca descontrolada e ilícita de la totoaba en la region, así como de los intentos por realizar su crianza en cautiverio”, indicaron las organizaciones.



, mamífero sobre el cual tiene la responsabilidad de su conservación,La vaquita marina es el cetáceo más pequeño del mundo y habita las aguas del Alto Golfo de California, de las cuales es endémico.Hacen notar que(Profepa), entidad responsable de la vigilancia en el Alto Golfo de California y, por lo tanto, de la preservación de la vaquita marina.Recordaron que hace un año demandaron establecer unapara cualquier tipo de embarcación en la zona donde se registraba la mayor concentración de las últimas vaquitas de acuerdo al reporte científico, y que las autoridades pesqueras cumplieran con las promesas de generar artes de pesca que no interactuaran con la vaquita, pero nada se hizo.En una recopilación histórica realizada por las organizaciones junto a The Ocean Foundation, se estimó que durante años las autoridades mexicanas han sido omisas en implementar medidas suficientes y eficaces para prevenir las amenazas para la supervivencia de esta especie.Acusan de que(PACE vaquita), que estimaba que máximo para el año 2012 debían implementarse artes alternativas de pesca,(CIRVA), en el sentido de urgencia en la implementación de actividades económicas alternativas en las comunidades pesqueras afectadas; las prohibiciones totales de uso, fabricación y venta de redes de enmalle en tierra, para evitar que lleguen al mar; las prohibiciones no fueron eficientes pues dejaron huecos legales usados para capturar totoabas y, por lo tanto, la captura incidental de vaquitas., afirma que el de la vaquita marina es el caso más emblemático, pero en México hay ya más de 50 especies perdidas y 2 mil 600 más se encuentran en riesgo, además de que suman ya 450 las que se encuentran en peligro de extinción, si no se actúa para conservarlas.