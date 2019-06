VAR da a Alemania pase a cuartos de Mundial Femenil

Alemania no tuvo problemas para eliminar 3-0 a Nigeria en el arranque de los Octavos de Final de la Copa Mundial Femenil.El primer tiempo fue polémico pues el VAR tuvo que entrar en acción en tres ocasiones, una de ellas para validar el primer gol de las germanas y la segunda para marcarles un penal a favor. Esta nueva tecnología apoyó al 100 por ciento al cuadro europeo.Alexandra Popp abrió el marcador al minuto 20 luego de un certero cabezazo, en el que aparentemente hubo un fuera de juego, pero la arbitra Yoshimi Yamashita al final lo dio por bueno.Evelyn Nwabuoku en su intento por despejar un balón que conducía Lina Magull rozó el esférico y terminó por darle una patada a la jugadora germana; luego de consultar en la repetición y tras ser alertada por el VAR, se marcó la pena máxima.Sara Däbritz fue la encargada de cobrar desde los once pasos para poner el 2-0 al 27'.La mexicana Mayte Chávez estuvo en el VAR como asistente número 2, haciendo marcaciones adecuadas.Para el complemento, Nigeria no tuvo la fuerza para remontar el encuentro.Lea Schüller acabó con las esperanzas de las africanas al anotar el 3-0 al 82'.Alemania, uno de las favoritas para pelear el título, espera rival para los Cuartos de Final y saldrá del choque entre Suecia y Canadá.