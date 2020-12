Variante del Ébola puede infectar cerdos y transmitirse a seres humanos

Escuchar Nota

"Concluimos que el RESTV debe considerarse un patógeno del ganado con transmisión zoonótica que impacta en la salud animal y quizás incluso humana", afirmaron.

Investigadores estadounidenses comprobaron que una, llamada(RESTV, por sus siglas en inglés),. El estudio no descartó que los seres humanos también puedan ser infectados.El informe publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences fue realizado por científicos de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, quienes manifestaron su preocupación por la"La aparición delen cerdos es una llamada de atención, ya que la", agregaron desde el Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas (NIAID, por sus siglas en inglés), que realizaron los experimentos con lechones de entre tres y siete semanas.De acuerdo con su trabajo, los cerdos infectados que sufrieronpodían propagar la enfermedad a través del tracto respiratorio superior. En tanto, la mayoría de ellos debió ser sacrificada en el lapso de una semana.La primera vez que se identificó el RESTV fue(EU).Años más tarde,, aunque no hubo evidencia de que desarrollaran algún tipo de enfermedad, lo que confirmó la potencial capacidad de transmisión de los animales a los seres humanos.