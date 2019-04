Vaticano confirma condena de Arzobispo por pederastia

El Vaticano confirmó este jueves la condena definitiva del arzobispo de Guam, Anthony Apuron, por abusos sexuales a menores y lo privó de su función y de usar todos los emblemas del cargo, informó este jueves en un comunicado.La Congregación para la Doctrina de la Fe, encargada de esos casos, confirmó la sentencia contra el religioso, de 73 años, declarado en 2018 culpable de abuso sexual de menores en primera instancia por ese mismo tribunal, indicó la congregación en una breve nota.Por años el entonces jefe de la iglesia católica de Guam, una isla del Pacífico que pertenece a Estados Unidos, negó las acusaciones de abuso sexual lanzadas por un hombre que había sido monaguillo en una iglesia donde él era sacerdote.En 2016, cuatro ex niños de un coro presentaron demandas contra la Iglesia Católica en Guam, denunciando agresiones sexuales cometidas por dos sacerdotes, entre ellos Apuron, en los años cincuenta y setenta.Según la agencia estadounidense de noticias católica, en enero de 2018 fue acusado por su propio sobrino, citando una violación perpetrada en 1989 o 1990.Al obispo se le prohibió residir en la archidiócesis de Guam y si bien no perdió el título de obispo, no podrá usar de por vida la insignia que corresponde al rango, ni el anillo episcopal, precisó el Vaticano.