Vázquez Mota también fue víctima de la PGR, asegura el PAN

El PAN destacó que Josefina Vázquez Mota, ex candidata a la gubernatura del Estado de México en 2017, también fue víctima de acciones facciosa por parte de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), por lo cual pidió que se castigue dicha actitud.Luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dijo que funcionarios utilizaron de manera parcial los recursos de la PGR, en agravio de Ricardo Anaya, ex candidato presidencial, el blanquiazul señaló que su ex abanderado no es la primera víctima de la PGR. También lo fue Vázquez Mota y su familia, quienes sufrieron el acoso y el desprestigio de esa dependencia.Resaltó que a unas horas de la elección en el Estado de México, los familiares de su candidata a la gubernatura fueron exculpados del señalamiento de lavado de dinero y se reconoció que nunca cometieron falta o delito alguno.En un comunicado, el PAN subrayó que la actuación facciosa de la PGR afecto severamente la campaña de su militante y desacredito su imagen y la de su familia.Reiteró su demanda al gobierno federal de que nunca más se permita en México el uso de las instituciones del Estado para fines políticos y electorales.