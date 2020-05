Ve AMLO en científicos parásitos: A. Lazcano

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El científico Antonio Lazcano recriminó al Presidente Andrés Manuel López Obrador que vea a los científicos o investigadores como parásitos sociales.



El experto en biología evolutiva acusó al tabasqueño de incongruente, pues, consideró, critica a otros mandatarios federales por amiguismos, y no ha hecho otra cosa que poner en puestos especializados a quienes comparten su ideología, además de desmantelar la estructura científica que había costado tanto a México.



Al impartir la conferencia magistral Ciencia y Democracia, organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE), calificó como preocupante la atmósfera antiintelectual que fomenta el Mandatario.



“Muchos nos quedamos atónitos cuando empieza a caracterizar a los investigadores de una manera completamente injusta, como si fuéramos parásitos sociales gozando de sueldos, viajes, prebendas, encerrados en cubículos y alejados de la realidad”, indicó.



Aseguró que con la crisis sanitaria que vive el mundo, se pensaría que el Presidente valoraría el papel de los científicos, pero muestra gran desdén hacia esa comunidad.



Muestra de ello, dijo, es la decisión del secretario de Salud, Jorge Alcocer, de llegar y quitar a expertos en epidemiología y colocar a personajes que han demostrado su incapacidad.



“Entró gente que vemos ahora que simplemente no está manejando de manera correcta y adecuada la pandemia, y se nos está yendo la vida”, señaló sin mencionar al subsecretario Hugo López-Gatell.



Recortar 75% del presupuesto a los centros de investigación y estudio es un “golpe brutal”, pues deja sin derechos labores a muchos profesionales e impide que adquieran insumos para trabajar, desde cosas básicas como luz, internet o revistas.



Calificó como contradictorio que alguien que se dice estudioso de la historia compare a los investigadores del porfiriato con los de la época actual, cuando son totalmente distintos los escenarios, y cada uno aporta en su momento.



“No tienen nada que ver, es de un simplismo horrorizante que piense que tienen que ver con la comunidad científica contemporánea”, añadió.



Acusó a la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, de buscar aniquilar la institución, primero al quitar a personal capacitado y colocar a sus aliados, como una diseñadora de modas o personas sin ninguna trayectoria.



Tomó de pretexto, continuó, la corrupción, y hasta la fecha siguen esperando las denuncias por fraude de las que acusó a autoridades anteriores del Consejo.



“En lugar de hacer un análisis crítico de administraciones anteriores, lo que hubo fue un recuento ideologizado de rencores e inexactitudes”.



Aseguró que nadie pretende volver al Conacyt de otros expresidentes, pero le exigen no destruir el avance que tenía el país.



Por ejemplo, dijo, este Gobierno terminó con olimpiadas científicas, como las de biología, matemáticas o química.



Lo que está ocasionando, apuntó, es que sin impulsos a la ciencia, los estudiantes no encuentren un aliciente para incorporarse al sector, al menos no en México.



El científico e investigador, también calificó como “populista” la propuesta del presidente López Obrador de crear más universidades, sin pensar que lo que se tiene que hacer es reforzar las que ya existen en el territorio nacional y diseñar muy detalladamente la apertura de otros centros con vocaciones regionales.