Ve AMLO inmoral que Gertz comparta abogado con Lozoya

El Presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que podría ser inmoral que el Fiscal General, Alejandro Gertz Manero, haya contratado a Javier Coello Trejo y su hijo, Javier Coello Zuarth, abogados que representan al ex director de Pemex, Emilio Lozoya.Coello Trejo y su hijo representan al Fiscal en el caso de la muerte de su hermano Federico.El Presidente aseguró que él no puede tomar decisiones sobre su renuncia, ya que la Fiscalía es una institución autónoma y no puede hacer recomendaciones en ese sentido, además de que no es un tema ilegal, pero que sí podría ser inmoral."Eso sí (es inmoral), pero eso le corresponde a él", comentó.En conferencia matutina, el Mandatario recalcó la confianza al Fiscal pese a la falta de resultados en temas como la aprehensión de Lozoya y el ex Gobernador César Duarte."Sí, le tengo confianza al Fiscal General, es un hombre recto y que no va a proteger a grupos de intereses creados", dijo el Mandatario.Indicó que la pasada Administración no había dictado una orden de aprehensión contra el ex director de Pemex."Que no se ha podido detener, ese es otro asunto, pero esto marca la diferencia, no hay impunidad tolerada", comentó."Desde luego quisieramos todos que se fuese más eficaz en la impartición de justicia, pero son procesos que se tienen que llevar a cabo, no se pueden llevar a cabo juicios sumarios, se tienen que garantizar los derechos de los ciudadanos, hasta de los presuntos delincuentes, es un Estado de derecho, hay procedimientos", comentó.