Ve AMLO ‘riesgo de corrupción’ en el plan entre iniciativa privada y BID

“De acuerdo a la experiencia, aunque sea utilizado que es para apoyar a la pequeña y mediana empresa, aunque sea utilizado para que haya crecimiento económico, aunque sea utilizado para crear empleos; lo que está demostrado es que esos rescates arriba, son equivalentes a corrupción, son sinónimo de corrupción.



"¿Cuántos años, décadas de condonación de impuestos a las grandes corporaciones?, ¿Con qué excusa de que así se fomente el crecimiento?, ¿Hubo crecimiento en el periodo neoliberal?”, dijo.



“Claro que sí (hay riesgo de corrupción) si no se cuida, y lo mismo del dinero que va a disponer el Banco de México, hay que estar muy pendientes, no oponernos pero cuidar” aseguró en su conferencia matutina de este martes.

“Nada más que no sea a costillas del erario, además eso es lo más normal el que las empresas puedan obtener créditos. Ellos tienen capacidad para obtener créditos, tienen capacidad para obtenerlos”, señaló





“Es lo mismo del Banco de México, respetamos su independencia pero estamos pendientes del manejo de las reservas, porque esas reservas no son de Banxico, ni siquiera del gobierno, sino de la nación. Ese dinero lo tenemos que cuidar todos”, refirió el presidente López Obrador.

El presidentedijo ver un riesgo de corrupción en elLópez Obrador dijo que no se opondrá a los planes de los empresarios en la crisis económica derivada de la emergencia sanitaria por coronavirus Covid-19, y“Lo que n, no avalamos eso. Esto es no podemos darle un trato preferencial a quienes tienen posibilidad económica habiendo en México tanta pobreza”, argumentó.