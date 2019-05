Ve Bannon negocios ‘criminales’ de Trump

Steve Bannon, ex asesor de la Casa Blanca, describió a la Organización Trump como una entidad criminal y aseguró que las investigaciones sobre el Presidente conducirían a su caída, de acuerdo con un adelanto de un libro al que tuvo acceso el diario inglés The Guardian.Los comentarios se encuentran en "Siege: Trump Under Fire" (Cerco: Trump bajo fuego), de Michael Wolff, autor de "Fuego y Furia: Trump en la Casa Blanca", que fue un éxito de ventas en 2018."Trump fue vulnerable porque durante 40 años había dirigido lo que parecía ser una empresa semi-criminal", escribe Wolff en el libro.Luego cita a Bannon diciendo: "Creo que podemos abandonar la parte de 'semi'".Bannon dice que cree que las investigaciones sobre el historial financiero de Donald Trump proporcionarán pruebas de la criminalidad subyacente de su compañía."No es el multimillonario que dijo que era, solo otro estúpido", habría dicho Bannon, según el libro.Su salida llegó poco después de que se revelaran las afirmaciones que hizo sobre Donald Trump Jr. y el yerno del Presidente, Jared Kushner, en el que llamó "traicionera" a una reunión que tuvieron con una abogada rusa durante la campaña de 2016.Bannon, quien actualmente es promotor del populismo de extrema derecha en otras elecciones a nivel global, salió de la Casa Blanca en 2017.Además, Bannon aseguró que las investigaciones que surgieron en el marco de la indagatoria del Fiscal Especial sobre las finanzas del presidente conducirán a su caída política.