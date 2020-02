Ve CTM muy difícil panorama de Lancer

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- Aunque en este inicio del 2020 se avizoran mejores perspectivas para la CTM, no fue el caso del 2019 en donde las empresas se vieron en problemas y dos de ellas estuvieron luchando por sobrevivir como es el caso de PKC Group y Lancermex que se vieron en la necesidad de reajustar poco más de 600 empleos entre ambas. Lecoadio Hernández Torres, representante de la CTM regional, dijo que en el caso de PKC Group este año su situación mejora, vienen nuevos programas de expansión que más adelante los directivos de la empresa estarán anunciando.



Sin embargo dijo que Lancermex sigue luchando a la deriva por seguir manteniéndose en el mercado, cuenta con pocos empleados, pero ya no habrá más pérdida de empleo porque busca la manera de reorganizarse y ser más competitivo en sus áreas de productividad en sus máquinas expendedoras y de tipo industrial.



Esta situación que aún enfrenta no quiere decir que este año estén cerrando sus puertas, esta empresa que tiene más de 35 años está haciendo un análisis muy profundo de su situación económica, pero descartan el cierre definitivo.



El líder de la CTM dijo que en estos momentos se llevan a cabo las negociaciones con las empresas maquiladoras en la revisión salarial, en las cuales la mayoría han firmado con un seis y siete por ciento de aumento salarial, además de las prestaciones para apoyar más aún a sus asociados.



En este tenor dijo que la empresa Lear, la cual el año pasado se mantuvo con paros técnicos inicia este año contratando personal por proyecto de expansión que pone en marcha.