Ve IP necesidad de contrapesos

Las principales organizaciones empresariales de México consideraron que es necesario mantener los contrapesos en el poder.Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, indicó que las organizaciones de la sociedad civil deben de ejercer en plenitud su libertad para poder acompañar y también cuestionar."Lo que nos parece es que cada organización tiene que ser congruente con sus principios y valores, tiene que ser generosa en el acompañamiento y claro en el señalamiento. Si cada organización cumple con su función me parece que así se van a generar esos contrapesos que saben acompañar cuando se tiene que acompañar y cuestionar cuando hay que hacerlo", señaló cuestionado por REFORMA.Aseveró que las organizaciones sociales han venido haciendo esa tarea durante años."Probablemente, ahora ante concentración mayor del poder como nunca antes tiene que darse este trabajo en plenitud", dijo."En la Coparmex hemos tomado la decisión de acompañar aquellas decisiones de política pública que nos parecen que son favorables para el País y con la misma claridad cuando vemos que hay una propuesta que nos parece que es dañina para el País también señalarlo", agregó.Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), aseveró que es importante que el País tenga la división de poderes y la participación de la sociedad, de tal forma que todos los poderes escuchen a la sociedad y la sociedad pueda participar."Por eso los pesos y contrapesos en una democracia son muy importantes, tanto el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, órganos autónomos, y al mismo tiempo organizaciones de la sociedad civil", manifestó."Diálogo amplio, diálogo responsable, generoso e incluyente, así es como se construye una Nación, no puede ser una sola voz. Tiene que ser la voz de la sociedad, con las organizaciones intermediarias y los tres poderes del Gobierno, es la única forma de generar los balances", agregó.Francisco Cervantes, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN), indicó que las decisiones deben de ser colectivas para que el País pueda salir adelante."Queremos que haya el tripartismo, que se siga respetando eso, que no haya partidos de Gobierno", apuntó.