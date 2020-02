Ve Polevnsky ‘complot’ de morenistas para crear otro partido

Escuchar Nota

“Ahora hay quien dice que lo que quieren hacer es otro partido, por eso querían este dinero. Efectivamente, mira, usan el nombre del presidente, se cuelgan del presidente, para hacer sindicatos, partidos, de todo, y dicen que por instrucción del presidente.



“Y estos partidos que ya están planteando ya hay unos que ya se han formado, pero hay otro que se llama ahorita Fuerza Social por México… y otro Frente por la Cuarta Transformación… hasta el nombre nos vuelan. No, es una cosa de locos… ¿no?”, expresó.

La secretaria y presidenta en funciones de Morena,, consideró que una de las causas por las que; incluso, dice, algunos recurren al corporativismo y al engaño utilizando el nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador.Aclaró que ni el presidente niforman sindicatos ni confederaciones de sindicatos ni nada que se le parezca, porque no son corporativistas.Sobre aquella frase del presidente López Obrador del 29 de agosto en la conferencia de prensa mañanera, al advertir que si Morena se echaba a perder “no solo renunciaría a él, sino que me gustaría que le cambiaran el nombre”,Polevnsky refiere que en, pese a que la dirigencia renunció al 75 por ciento de sus prerrogativas -lo que enfadó a sus detractores-, la presidenta del Consejo Nacional,, ha emprendido un camino mediante reuniones y consejos al margen de estatutos y leyes.Señaló que cuando se dieron cuenta que los consejos a los que citó Bertha Luján no dieron el resultado que querían plantearon una reunión de Consejo ampliado, algo que no está contemplado en el Estatuto.A partir de entonces han llevado al(INE) documentos que son “incongruentes” y hasta “aberrantes”, pues en un acta argumentaron que en una reunión estatutaria