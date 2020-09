Ve Roger más allá de la fama; estrena nuevo reality de TV Azteca

Escuchar Nota

Ciudad de México-. Qué mueve a una persona para participar en un programa de talentos? ¿Será la fama?, ¿el dinero?, ¿una oportunidad?



Para Roger González, quien estrenó este lunes, a través de Azteca Uno, el reality show Todos Quieren Fama, en todos los años que lleva en la televisión, lo único que le ha interesado es desarrollarse artísticamente.



“Nunca he hecho nada por dinero o fama, sino por compartir cosas con el público: cantar, actuar o conducir, nací con eso de querer dedicarme a esto, sigo disfrutando pararme ante una cámara y eso no cambia, nunca me he interesado en un proyecto por dinero”, indicó.







Sin embargo, Roger reconoce que muchas de las personas que usualmente asisten a programas de tv lo hacen por la exposición que la televisión les puede dar.



“Me gustó la idea de este programa porque la gente viene a divertirse, a salir en televisión y también por el dinero. La fórmula fama y fortuna este programa la cumple”, expresó.



El productor del show, Ángel Aponte, señala que en los años que lleva en la televisión, se ha dado cuenta de que a la gente le interesa mayormente la fama, pero tras la pandemia, es más la urgencia de conseguir dinero.



“La gente siempre quiere estar por querer hacer una carrera en esto, aunque nos hemos dado cuenta de que mucha gente viene porque en estos tiempos de Covid están muy afectados. Uno de nuestros participantes de la primera semana cerró su negocio y hay otro que se siente culpable porque infectó a toda su familia y se quedó sin trabajo”, detalla.



El ganador de este nuevo programa no necesariamente será quien mejor cante, pero sí quien tenga más carisma.