Ve Theron mejor panorama, mayor diversidad de roles para mujeres

Ciudad de México.- Charlize Theron está segura de que el panorama para la diversidad de roles femeninos en el cine se amplía cada vez más.



La ganador del Oscar, de 44 años, planteó como parte de su participación en la San Diego [email protected] que hoy en día el cine tiene y permite la posibilidad de mostrar diferentes facetas del género en las historias.



“Recuerdo vívidamente esta falta de posibilidad de ver a mujeres conflictuadas en el cine. Siempre hubo una parte de mí, como actriz, que me hizo sentir inmensamente celosa de personas como Jack Nicholson, Robert De Niro, que interpretaban estas personas tan trastornadas y no había la misma opción para mujeres”, expresó.



La protagonista de cintas como Tierra Fría y El Escándalo encabezó el panel virtual La Evolución de una Ruda: En Retrospectiva de la Carrera de Una Heroína de Acción en el que enfatizó que la representación en pantalla no solo debe acotarse al color de la piel o el origen, sino también hacia el género femenino y cómo es retratado.







Y que a lo largo de los años han existido muchos clichés en cómo son presentados en las producciones, aunque afortunadamente han ido disminuyendo o eliminándose.



“(Existía esta concepción de que) o se pueden ser buenas prostitutas o buenas madres, pero no algo en medio, hay gente que no es tan valiente para hacer esas películas.



“Es triste porque la riqueza de esas historias no es sólo por el entretenimiento que dan, porque sí hay grandes películas, sino porque en general ser mujer ofrece mucho más, somos más complicadas que esos dos parámetros”, sostuvo Theron.



La actriz aseguró sentirse muy orgullosa de haber interpretado a Imperator Furiosa, una guerrera y heroína en Mad Max: Furia en el Camino.



Además, compartió que uno de los personajes más emblemáticos y que la influenciaron en el séptimo arte fue el de Sigourney Weaver como Ellen Ripley en la franquicia de Alien.