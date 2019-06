Ve Trump progreso insuficiente en pláticas

El Presidente Donald Trump dijo que no hubo suficiente avance en las pláticas entre delegaciones de México y Estados Unidos, por lo que conversaciones se reanudarán mañana.Sin acuerdo, el lunes EU fijaría arancel de 5 por ciento a importaciones mexicanas.Las delegaciones de México y EU no lograron un acuerdo por los aranceles a bienes mexicanos impuestos por Trump, informó la cadena NBC."Las discusiones sobre inmigración en la Casa Blanca con representantes de México han terminado este día. Se está progresando, pero no lo suficiente!", tuiteó el Mandatario."Las conversaciones con México se reanudarán mañana con el entendimiento de que, si no se llega a un acuerdo, las tarifas al nivel del 5% comenzarán el lunes, con aumentos mensuales según lo programado. Cuanto más altos sean los aranceles, mayor será el número de empresas que volverán a Estados Unidos".En la reunión estaba programada la presencia del Canciller mexicano, Marcelo Ebrard, la Secretaria de Economía, Graciela Márquez.Por el lado estadounidense se encontraba el vicepresidente Mike Pence, el Secretario de Estado, Mike Pompeo, y el Representante Comercial, Robert Lighthizer.Trump se ha comprometido a imponer un arancel del 5 por ciento a todos los bienes desde México a partir de este lunes y aumentar el impuesto al 25 por ciento para octubre si México no impide la entrada ilegal de inmigrantes a Estados Unidos.El martes, Trump dijo que era más probable que se impongan los aranceles, pero este miércoles, Trump dijo que creía que México estaba listo para hacer un trato para evitar que los aranceles entraran."México, ya saben, quiere hacer un trato", dijo Trump durante su viaje en Irlanda. "Tienen toda su delegación en este momento y probablemente vayan a la sede de la Casa Blanca para negociar con nuestra gente".