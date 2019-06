Vecino de expareja lo golpea y escapa

Un hombre que se disponía a pagar la pensión a su expareja, resultó lesionado por parte del vecino, la autoridad tomó conocimiento en la colonia Argentinas.La persona lesionada responde al nombre de Juan Carlos Casas, quien acudió al domicilio 2208 de la calle Mautla en el sector mencionado, propiedad de su expareja de nombre Marisela Ibarra.El afectado menciona que a estar pagando la pensión, el vecino de la ex de nombre Javier Castañeda, comenzó a golpearlo en reiteradas ocasiones para después subir a bordo de un vehículo de marca Pontiac Grand Am y huir.La Policía Preventiva trató de ubicar el automóvil pero no logró su detención, por su parte el lesionado ingresó a un hospital de la localidad.» Acude a colonia Argentinas a pagar manutención y es atacado por un residente de la misma calle