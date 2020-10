Vecino héroe los salva de morir en incendio; perdieron todo en Cd. Juárez

Escuchar Nota

Chihuahua.- “Ese muchacho fue un ángel, si no hubiera sido por él estaríamos muertos”, recuerda Miriam González quien la madrugada del pasado lunes perdió todas sus pertenencias en un incendio que consumió su vivienda.



Narró que ella, su esposo y sus cinco hijos; una niña de tres meses, otra de 10, un niño de 11, una de 14 y un adolescente de 17 años se encontraban durmiendo en su domicilio cuando este empezó a arder sin que pudieran darse cuenta, ya que el monóxido ya empezaba a intoxicarlos.



Mientras el cuarto de atrás ardía y las llamas ya se habías esparcido, su vecino Jesús, de la casa de enfrente quebró el vidrio de la ventana para despertarlos y ayudarlos a salir, mencionó.



“Yo entre sueños oía ‘Miriam, Miriam, saque a sus hijos, la casa se está quemando’, me levanté y lo primero que hice fue agarrar a la bebé, moví a mis hijos y a mi esposo pero batallé porque el humo ya los estaba durmiendo”, recordó.



Miriam asegura que agradece a Dios y su vecino por haberles salvado la vida, ya que el hecho pudo haber terminado en tragedia, sin embargo lamenta haber perdido en un instante todo el esfuerzo de años y quedarse solo con lo que traían puesto.







“Me siento muy mal, no tanto por mí y por mi esposo porque uno ya es adulto, pero por mis hijos, se quedaron sin nada, se les quemaron las tablets con las que tomaban clases, se nos quemaron los teléfonos”, mencionó.



Dijo que se comunicó con los maestros para explicarles la situación para explicar los días en los que no han podido conectarse y les justificaron la falta, pero le pidieron que intentara resolverlo lo antes posible para que no les afectara en el aprovechamiento.



El domicilio de Miriam y su familia se encuentra en la calle Avelina Gallegos cruce Enrique Flores Magon # 32 en la colonia Pancho Villa.



Dijo que quienes gusten apoyarlos pueden acudir personalmente o comunicarse a su teléfono 656181 10 98 o al de su vecina 656 5758749.







Con información de El Diario MX