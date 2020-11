¡Vecino violador! manosea a menor de cinco años en Ramos Arizpe

Escuchar Nota

Ramos Arizpe, Coah.- Una menor de apenas cinco años fue sorprendida por el vecino que tras abusarla sexualmente afuera de su domicilio en la colonia Urbivilla se dio a la fuga, siendo hasta horas después cuando la ofendida pidió auxilio a sus padres.



Aunque los hechos ocurrieron la tarde de ayer, fue apenas hoy cuando Alexa habló sobre lo ocurrido, por lo que paramédicos de bomberos la atendieron y trasladaron al Hospital del Niño para una completa valoración médica.



Según palabras de la niña, se encontraba afuera de su casa en la calle Via del Longoria cuando un conocido se le acercó para hacerle platica con aparente normalidad.



Aprovechando las circunstancias del momento, el individuo comenzó a manosear a la víctima, asustándola y pidiéndole que no le dijera a nadie para que no se metiera en problemas.



Minutos después el mañoso se retiró del lugar, mientras la infante se ponía bajo resguardo en su casa, siendo hasta horas después cuando ya no pudo callar y contó lo sucedido a su familia.



Tras darse por enterados, personal de bomberos atendieron a la menor y la trasladaron al Hospital del Niño, mientras la policía abría una investigación para ubicar al responsable, quien hasta el momento continúa en calidad de prófugo.