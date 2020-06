Vecinos de la colonia Omega recibieron en la puerta de su casa sus platillos

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Hijos y padres de familia desempleados tendrán algo que comer este día gracias a la solidaridad de un bienhechor que desde hace algunas semanas ha brindado a Tele Saltillo alimento para repartir a las personas que más lo necesitan.



Junto con el equipo de Reportero Urbano, Tele Saltillo pudo llevar un plato fuerte y postre a la mesa de hogares saltillenses en los que los alimentos escasean a causa de la recesión económica por la que atraviesan en sus trabajos.



Vecinos de la colonia Omega recibieron en la puerta de su casa platillos para cada uno de los integrantes de la familia, pues la situación que atraviesan en esta cuarentena es lamentable.



Este sector de la ciudad a diario escribe peticiones a las líneas de contacto solicitando apoyos en Tele Saltillo, pues aseguran que las familias cada día viven con la incertidumbre del qué comerán, como el caso de la señora Juanita, quien está en una silla de ruedas por falta de movilidad de sus piernas.



La señora Coquito se quedó sin empleo hace dos meses, y su empresa no le ha pagado la liquidación, y día a día es el mismo sufrimiento. Sus vecinos, de lo poco que tienen le dan un pan con algo para que no pase hambre, ella agradece con la voz quebrada al recibir un platillo, que al menos no tendrá de qué preocuparse.



El platillo que un benefactor prepara y Tele Saltillo llevó hasta los hogares –que incluía puré de papa, arroz, burritos rellenos de diferentes guisos y mango de postre– cambió la vida de las familias que lamentablemente no tienen ingresos, o se quedaron sin trabajo, pues dependen de empleos eventuales y gran parte de las construcciones están detenidas, además de que algunas empresas siguen cerradas.